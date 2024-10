Albero spezzato in due dal maltempo a Pontecagnano: parte (ora) la potatura (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il crollo di una parte di un grosso Albero di Piazza Sabbato, a Pontecagnano Faiano, qualcosa si inizia a muovere. In queste ore - come mostra la foto che pubblichiamo - si sta procedendo alla sua totale potatura. Il maltempoL’Albero si era spezzato in due, piegato dalla forza del Salernotoday.it - Albero spezzato in due dal maltempo a Pontecagnano: parte (ora) la potatura Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il crollo di unadi un grossodi Piazza Sabbato, aFaiano, qualcosa si inizia a muovere. In queste ore - come mostra la foto che pubblichiamo - si sta procedendo alla sua totale. IlL’si erain due, piegato dalla forza del

