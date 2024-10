Aggredita troupe del Tg3 in Libano, morto di infarto l’autista (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La troupe del Tg3 in Libano Aggredita stamattina. La giornalista Lucia Goracci e l'operatore Marco Nicois sono stati attaccati a pochi chilometri da Sidone. L'autista, cardiopatico, è morto di infarto. L'auto della troupe, che si muove in Libano con tutti i permessi, è stata minacciata e inseguita da un gruppo di persone in L'articolo Aggredita troupe del Tg3 in Libano, morto di infarto l’autista proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladel Tg3 instamattina. La giornalista Lucia Goracci e l'operatore Marco Nicois sono stati attaccati a pochi chilometri da Sidone. L'autista, cardiopatico, èdi. L'auto della, che si muove incon tutti i permessi, è stata minacciata e inseguita da un gruppo di persone in L'articolodel Tg3 indiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

