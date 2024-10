Abusi sessuali in famiglia: i dati e le storie delle vittime (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia si parla poco di pedofilia, o lo si fa nel modo sbagliato. Abbiamo raccolto le voci dei sopravvissuti e le testimonianze di chi ogni giorno combatte contro le violenze all'infanzia Repubblica.it - Abusi sessuali in famiglia: i dati e le storie delle vittime Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia si parla poco di pedofilia, o lo si fa nel modo sbagliato. Abbiamo raccolto le voci dei sopravvissuti e le testimonianze di chi ogni giorno combatte contro le violenze all'infanzia

Abusi sessuali su 2 studentesse minorenni - un arresto al liceo - Al collaboratore scolastico è stato anche imposto il divieto di comunicare con persone estranee ai conviventi. Gli indizi raccolti vengono definiti "gravi" dagli inquirenti: le indagini si sono avvalse non solo delle dichiarazioni delle vittime ma anche degli insegnanti, a cui si sono aggiunte la ... (Quotidiano.net)

Germania - sospettato per caso Maddie McCann assolto da accuse di abusi sessuali - Brückner era sotto processo per tre capi d’accusa di stupro e due casi di abusi sessuali su minori e la Corte, composta da tre giudici togati e due giudici onorari, lo ha ritenuto non colpevole di tutte e cinque le accuse. Una volta assunte le prove, la procura ha chiesto la sua condanna a 15 anni ... (Lapresse.it)

Abusi sessuali su 2 studentesse minorenni - un arresto al liceo - Tempo di lettura: < 1 minutoViolenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse che, all’epoca dei fatti, non avevano neppure 15 anni: è quanto la Procura di Torre Annunziata contesta a un collaboratore scolastico di un istituto di Castellammare di Stabia a cui la ... (Anteprima24.it)