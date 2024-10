Ilrestodelcarlino.it - A Bologna il benessere c'è, ma con qualche nodo da risolvere

(Di martedì 8 ottobre 2024) Condividiamo in pieno le osservazioni e le considerazioni di Monsignor Stefano Ottani, vicario del cardinale Matteo Zuppi, sull’ esigenza di rendere più vivibile. Ringraziamo anche la consigliera Laghetti che ha portato il tema in consiglio comunale. È urgente la scelta di dedicare più spazio pubblico ai residenti, agli anziani, ai turisti, a tutti quelli che vivono la città e di renderlo accogliente con panchine e arredi adeguati. E a questo aggiungiamo il tema delle fontanelle chiuse o rotte. Chiediamo ciò che serve a rendere lo spazio cittadino più fruibile dalle persone, più inclusivo e più accogliente in modo gratuito, in quanto pubblico. Patrizia Guerra Risponde Beppe Boniè una città cosmopolita, terra di approdo di decine di migliaia di turisti, molti dei quali giapponesi, cinesi e americani.