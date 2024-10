Uomini e Donne, Gianluca Benincasa duro contro Martina De Ioannon: “Ecco perché è falsa!” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha detto la sua sulla nuova tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon. Il mental coach, che ha fatto parlare di sé nel periodo in cui l’influencer è stata concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sceso a Uomini e Durante durante la terza puntata per un appuntamento al buio con le due troniste. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo, Gianluca ha raccontato la sua esperienza nel dating show: Volevo fare una prova, è un programma che mi è sempre piaciuto. Poi volevo approfittare per farmi conoscere e distaccarmi da un mio vecchio personaggio, solo che non c’è stata la possibilità in questo caso. Oltre alla volontà delle tronista, andarmene è stata anche una volontà mia. Mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianluca Benincasa duro contro Martina De Ioannon: “Ecco perché è falsa!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha detto la sua sulla nuova tronista diDe. Il mental coach, che ha fatto parlare di sé nel periodo in cui l’influencer è stata concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sceso ae Durante durante la terza puntata per un appuntamento al buio con le due troniste. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo,ha raccontato la sua esperienza nel dating show: Volevo fare una prova, è un programma che mi è sempre piaciuto. Poi volevo approfittare per farmi conoscere e distaccarmi da un mio vecchio personaggio, solo che non c’è stata la possibilità in questo caso. Oltre alla volontà delle tronista, andarmene è stata anche una volontà mia. Mi sentivo un pesce fuor d’acqua.

Veronica Rimondi di Uomini e Donne molestata mentre faceva jogging : “Mi ha sputata addosso e urlato contro” - La ex tronista è stata aggredita mentre faceva jogging e ha condiviso la sua esperienza su Instagram: "Ha cominciato a inveirmi contro, sputarmi addosso e insultarmi in una lingua che non era italiano".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lorenzo Spolverato dice di non voler andare a Uomini e donne ma in realtà c’è già stato (FOTO) - Lui non lo dice, ma Lorenzo Spolverao in passato ha partecipato non solo a Temptation Island ma anche a Uomini e donne L'articolo Lorenzo Spolverato dice di non voler andare a Uomini e donne ma in realtà c’è già stato (FOTO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Vatti a sedere”. Ma è rivolta contro Maria De Filippi a Uomini e Donne : liquida il cavaliere storico e il pubblico sta con lui - “Quando avrai meno sensazioni, tornerai a sederti al centro”, ha chiuso prima che lui tornasse al posto senza proferire parola. Finora la dama ha conosciuto Diego ma soprattutto Mario Cusitore, con il quale ha vissuto un vero e proprio tira e molla. Il 7 ottobre la puntata del dating show di ... (Caffeinamagazine.it)