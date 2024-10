Un vademecum per usare al meglio le criptovalute (Di lunedì 7 ottobre 2024) UNO DEGLI ultimi episodi, in ordine di tempo, è avvenuto a Gorizia dove un imprenditore ha creato una criptovaluta finta, spillando più di un milione e mezzo di euro a decine di ingenui investitori. Ma quello della città friulana non è un caso isolato. Sono molti i raggiri ai danni dei risparmiatori basati sull’utilizzo (o presunto tale) delle popolarissime criptovalute, le ’monete’ digitali come i Bitcoin che stanno sempre più attirando l’attenzione della comunità finanziaria internazionale. Proprio per arginare il fenomeno delle frodi, il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) ha stilato un vademecum per i risparmiatori con una serie di raccomandazioni per usare al meglio il Bitcoin e i suoi parenti stretti. (Di lunedì 7 ottobre 2024) UNO DEGLI ultimi episodi, in ordine di tempo, è avvenuto a Gorizia dove un imprenditore ha creato una criptovaluta finta, spillando più di un milione e mezzo di euro a decine di ingenui investitori. Ma quello della città friulana non è un caso isolato. Sono molti i raggiri ai danni dei risparmiatori basati sull’utilizzo (o presunto tale) delle popolarissime, le ’monete’ digitali come i Bitcoin che stanno sempre più attirando l’attenzione della comunità finanziaria internazionale. Proprio per arginare il fenomeno delle frodi, il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) ha stilato unper i risparmiatori con una serie di raccomandazioni peralil Bitcoin e i suoi parenti stretti. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Un vademecum per usare al meglio le criptovalute

Un vademecum per spiegare ai monzesi come usare i monopattini e dove lasciarli - Stop alla maleducazione di chi utilizza in modo improprio i monopattini e li abbandona in mezzo ai prati e alle strade. Presto al via una campagna di comunicazione capillare per spiegare agli utenti l’uso corretto di questi mezzi in sharing che, molte volte, vengono però utilizzati in modo... (Monzatoday.it)

Il vademecum degli esperti: "Usare i giubbotti salvavita evitare materassini e tuffi" - Al contrario, è preferibile evitare materassini e gonfiabili, che possono anzi costituire un rischio quando si alza il vento". D. Per evitare shock termici invece può aiutare "bagnarsi a pezzi ed entrare in acqua gradualmente, evitando tuffi di testa", prosegue l’opsa, mentre bisogna sfatare il ... (Ilgiorno.it)

Un vademecum per usare al meglio le criptovalute - Aumentano le frodi legate alle criptovalute in Italia, con truffatori che promettono guadagni facili. Il Movimento Difesa del Cittadino offre consigli per investire in modo sicuro e difendersi dai rag ...(quotidiano.net)

Roma, il vademecum di anarchici e Black bloc per scatenare il caos - Anarchici, attivisti dei centri sociali, antagonisti. Pronti ad invadere Roma e a metterla a ferro e a fuoco. Per «manifestare» il ...(iltempo.it)

Influenza, raffreddore, Covid o altro? vademecum per orientarsi fra i sintomi - Sarà semplice raffreddore, influenza, Covid o altro? Cerchiamo di orientarci tra i sintomi quando c'è il vicino di posto in metropolitana o in autobus che tossisce, il collega col fazzoletto di carta ...(adnkronos.com)