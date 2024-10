Un Italiano serio Dispiaciuto per i tifosi siamo delusi anche noi Ci manca davvero poco

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "E’to il guizzo vincente, ma non sono preoccupato perché comunque creiamo tanto: dobbiamo solo migliorare la precisione e la concretezza sotto porta". Non se ne abbia a male Vincenzo: sono le cose che ripeteva spesso Roberto Donadoni, peraltro un ex cittì azzurro, quando di fronte a un Bologna incapace di far registrare progressi recitava la litania del "dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere". Si crescecon un’idea di gioco più limpida e dominante: quella che si era vista, ed era stata ampiamente lodata, sul palcoscenico rutilante di Anfield e che purtroppo non si è vista ieri. Anfield è un fantasma che incombe sul post partita e si materializza quando un giornalista gli chiede se una prestazione storta come quella di ieri possa produrre un calo di fiducia.