Un cardinale spezzino Monsignor Angelo Acerbi nominato dal Papa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – C’è anche uno, originario di Sesta Godano, tra i ventuno nuovi cardinali annunciati ieri daFrancesco all’Angelus, che verranno nominati nel Concistoro dell’8 dicembre. È, di 99 anni, nunzio apostolico. Da oltre due secoli mancava un porporato originario del levante ligure. Nato il 23 settembre 1925 a Sesta Godano, è stato ordinato presbitero il 27 marzo 1948 per l’allora diocesi di Pontremoli. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1956, ha prestato il proprio servizio nelle rappresentanze pontificie in Colombia, Brasile, Francia, Giappone e Portogallo, nonché nel Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa della Segreteria di Stato. (Lanazione.it)