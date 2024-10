Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura andiamo in Medio Oriente un punto nero americano ha riferito che lo stato ebraico non ha dato garanzie l’amministrazione biden e sul fatto che colpire gli impianti nucleari Legnami Tione ipotesi esclusa e secondo Trump Tel Aviv e dovrei colpirti intanto nera di italiani sul libro è stato ucciso il leader del braccio armato di hamas Israele punta chiedere gli scontrini divano contro hezbollah entro due o tre settimane Cambiamo argomento Nella Manovra Nessuna nuova tassa siamo con 3 ritmi imporre nuove tasse lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio tajani a margine dell’assemblea di Confindustria Bari sono state alcune cattiva interpretazione di alcune parole del ministro dell’economia ma articolato tajani finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli ...