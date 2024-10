Trump e il futuro di Gaza: “Può essere meglio di Montecarlo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gaza? Ancora meglio di Monaco" anche perché "è nella posizione migliore in Medio Oriente". Donald Trump ha risposto così in un'intervista a Hugh Hewitt rilanciata dalla Nbc alla domanda se Gaza, da un anno martellata dalle operazioni militari di Israele contro Hamas, possa un giorno rivaleggiare con Monaco con una ricostruzione "nel modo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "? Ancoradi Monaco" anche perché "è nella posizione migliore in Medio Oriente". Donaldha risposto così in un'intervista a Hugh Hewitt rilanciata dalla Nbc alla domanda se, da un anno martellata dalle operazioni militari di Israele contro Hamas, possa un giorno rivaleggiare con Monaco con una ricostruzione "nel modo

Gaza - ucciso il capo del braccio armato di Hamas. Trump : “Colpire i siti nucleari iraniani”. Usa : “Israele non ci ha garantito che non lo farà” - Araghchi, ministro degli esteri iraniano, in visita in Siria L'articolo Gaza, ucciso il capo del braccio armato di Hamas. Libano, Tel Aviv chiede all’Onu di ritirare i caschi blu irlandesi. Trump: “Colpire i siti nucleari iraniani”. . Unifil: “Restiamo in tutte le nostre posizioni”. : “Israele ... (Ilfattoquotidiano.it)

Trump alla comunità ebraica : “Ripristinerò il travel ban e vieterò l’ingresso dei rifugiati di Gaza. Se perdo - Israele sparirà entro 2 anni” - “Con me respingeremo l’antisemitismo che dilaga, ma tutto questo inizia con il respingere Kamala Harris. Poi sono stato il miglior presidente possibile per Israele: sono stato il miglior amico che Israele abbia mai avuto. Intervenendo all’Israel American Council, Donald Trump ha assicurato che se ... (Ilfattoquotidiano.it)