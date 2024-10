Ternana-Campobasso, dove vederla in tv e le probabili formazioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà stasera alle 20.30 il posticipo dell’ottava giornata del Girone B di Serie C che metterà di fronte Ternana e Campobasso, allo stadio Libero Liberati. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio. In live streaming sarà invece trasmessa da Now, main sponsor della la Lega Pro, o su Sky Go. Le probabili formazioni Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Capuano, Loiacono, Tito; De Boer, Corradini; Cicerelli, Romeo, Curcio; Cianci. All. Abate Campobasso (3-4-2-1): Forte F.; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, D’Angelo, Pellitteri; Pierno; Forte R.; Di Stefano, Di Nardo. A disp.: All.Braglia. L'articolo Ternana-Campobasso, dove vederla in tv e le probabili formazioni CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà stasera alle 20.30 il posticipo dell’ottava giornata del Girone B di Serie C che metterà di fronte, allo stadio Libero Liberati. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio. In live streaming sarà invece trasmessa da Now, main sponsor della la Lega Pro, o su Sky Go. Le(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Capuano, Loiacono, Tito; De Boer, Corradini; Cicerelli, Romeo, Curcio; Cianci. All. Abate(3-4-2-1): Forte F.; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, D’Angelo, Pellitteri; Pierno; Forte R.; Di Stefano, Di Nardo. A disp.: All.Braglia. L'articoloin tv e leCalcioWeb.

