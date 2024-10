Tajani: "Quanto accaduto a corteo pro Palestina Roma ha dell'incredibile" (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Buenos Aires, 07 ottobre 2024 Gli scontri registrati sabato in piazza a Roma, in occasione delle manifestazioni pro Palestina, hanno "dell'incredibile". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando di manifestazioni "violente" che "nulla hanno a che vedere con la libertà di pensiero". "Non credo si possa parlare solo di qualche infiltrato", ha detto Tajani a Buenos Aires, a margine di un evento con gli ambasciatori italiani in America Latina. "C'era una strategia per fare guerriglia, perchè avere tanti poliziotti e finanzieri feriti significa che l'assalto è stato un assalto violento, come abbiamo visto dalle immagini in televisione. Iltempo.it - Tajani: "Quanto accaduto a corteo pro Palestina Roma ha dell'incredibile" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Buenos Aires, 07 ottobre 2024 Gli scontri registrati sabato in piazza a, in occasionee manifestazioni pro, hanno "". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando di manifestazioni "violente" che "nulla hanno a che vedere con la libertà di pensiero". "Non credo si possa parlare solo di qualche infiltrato", ha dettoa Buenos Aires, a margine di un evento con gli ambasciatori italiani in America Latina. "C'era una strategia per fare guerriglia, perchè avere tanti poliziotti e finanzieri feriti significa che l'assalto è stato un assalto violento, come abbiamo visto dalle immagini in televisione.

