Prima in casa ed è subito vittoria. Il Modena Volley batte Grottazzolina 3-0 e resetta così la prima a casa di Piacenza. Una vittoria resa ancora più dolce dai 3mila tifosi presenti al PalaPanini. Prima dell'inizio del match, il pubblico si è raccolto per ricordare con affetto Andrea Parenti

Modenatoday.it - Superlega, davanti a 3mila tifosi Modena conquista i primi tre punti

