Stanno andando in ospedale, ma il cervo sbuca dalla strada: auto distrutta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stavano andando in ospedale a Trento per accompagnare un loro amico a farsi visitare per un problema agli occhi ma, al Santa Chiara, ci sono poi finiti per un altro motivo: l’auto su cui viaggiavano tre ragazzi tra i 21 e i 23 anni e una ragazza di 19, ha travolto un cervo sbucato all’ultimo dal (Di lunedì 7 ottobre 2024) Stavanoina Trento per accompagnare un loro amico a farsi visitare per un problema agli occhi ma, al Santa Chiara, ci sono poi finiti per un altro motivo: l’su cui viaggiavano tre ragazzi tra i 21 e i 23 anni e una ragazza di 19, ha travolto unto all’ultimo dal (Trentotoday.it)

Trentotoday.it - Stanno andando in ospedale, ma il cervo sbuca dalla strada: auto distrutta

Sofia Gambato muore a 17 anni dopo cinque giorni di agonia in ospedale: ¬ęStava andando a scuola, era un'alunna modello¬Ľ - Dramma a Padova. Sofia Gambato √® morta in ospedale dopo cinque giorni di agonia in ospedale. La 17enne era rimasta vittima di¬†un tragico incidente,¬†in via Belzoni, in pieno... (Leggo.it)

Alatri, ruba in un negozio e spintona la titolare mandandola in ospedale - La titolare di un noto negozio di Alatri √® stata spintonata e colpita pi√Ļ volte su un braccio da una donna che, dopo aver trafugato del materiale occultandolo nella sua borsa, tenta di darsi alla fuga. Nel pomeriggio di una fresca giornata di fine estate, una 53enne residente nel comune di Vico... (Frosinonetoday.it)

Perde il controllo dello scooter, Mirko Conserva muore a 20 anni: ¬ęStava andando in ospedale per il suo primo giorno di lavoro¬Ľ - Ancora sangue per le strade. Mirko Conserva, 20 anni,¬†√® morto in seguito ad un incidente stradale che si √® verificato all'alba in via Fani, a Brindisi. Il giovane era in sella... (Leggo.it)