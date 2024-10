Russia, ordine d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: chiesta estradizione (Di lunedì 7 ottobre 2024) I cronisti da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina La Russia ordina l'arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina a Kursk. Secondo i media Sbircialanotizia.it - Russia, ordine d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: chiesta estradizione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I cronisti da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina Laordina l'arresto in contumacia deiRai Simonee Stefania, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina a Kursk. Secondo i media

La Russia processa quattro giornalisti per “estremismo” - La Russia processa quattro giornalisti indipendenti. Il processo si svolge in un momento in cui la linea dura del Cremlino nei confronti dissidenti ha costretto molti media indipendenti all’esilio. Sono accusati di estremismo. La Russia processa quattro giornalisti Al via il processo in Russia ... (Periodicodaily.com)