Preghiera del mattino del 7 Ottobre 2024: "Ti lodo o Cristo" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore L'articolo Preghiera del mattino del 7 Ottobre 2024: "Ti lodo o Cristo" proviene da La Luce di Maria.

