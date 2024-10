Porto crocieristico, Calicchio: “Il progresso non si fa con l’immobilismo. Meno polemiche e più proposte per il bene di Fiumicino” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiumicino, 7 ottobre 2024 – “Ci vuole calma, ragionamento, pensiero. Non capisco le tante polemiche sollevate da più parti per un progetto che ancora deve vedere finito l’iter di approvazione ministeriale e che comunque annulla il rischio di veder nascere un vecchio progetto che nessuno vuole perché insostenibile, quello si con 500mila metri cubi di case sul mare e di palazzi altri 14 piani” Lo dichiara, in un comunicato stampa, il Consigliere Comunale del Partito Democratico di Fiumicino, Paolo Calicchio, che aggiunge: “Il Porto turistico e crocieristico progettato da Waterfront Fiumicino, secondo una legge di bilancio regionale del 2020 votata da tutto il centrosinistra dell’allora presidente Zingaretti, può essere un’opportunità, questo è un dato di fatto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – “Ci vuole calma, ragionamento, pensiero. Non capisco le tantesollevate da più parti per un progetto che ancora deve vedere finito l’iter di approvazione ministeriale e che comunque annulla il rischio di veder nascere un vecchio progetto che nessuno vuole perché insostenibile, quello si con 500mila metri cubi di case sul mare e di palazzi altri 14 piani” Lo dichiara, in un comunicato stampa, il Consigliere Comunale del Partito Democratico di, Paolo, che aggiunge: “Ilturistico eprogettato da Waterfront, secondo una legge di bilancio regionale del 2020 votata da tutto il centrosinistra dell’allora presidente Zingaretti, può essere un’opportunità, questo è un dato di fatto.

