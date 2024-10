Più migranti, più pensioni pagate agli italiani? Il direttore Inps dice no: semplificazione errata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bisogna aumentare i flussi migratori per rimpinguare le casse dell’Inps e garantire così le pensioni agli italiani? Neanche per sogno. Lo spiega oggi Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, intervistata dal Messaggero. “L’immigrazione non regolamentata diventerà un problema per l’Inps” A Umberto Mancini, che le chiede se “non sarebbe utile aumentare i flussi migratori”, Vittimberga replica chiaramente: “Credo che sia una semplificazione errata pensare che l’aumento dei flussi migratori possa costituire una soluzione definitiva per sostenere il nostro sistema previdenziale. Questo tema deve essere affrontato con azioni pragmatiche, come quelle attuate dal Governo, per migliorare la composizione dei flussi e favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, mentre si combattono il lavoro nero e lo sfruttamento. Secoloditalia.it - Più migranti, più pensioni pagate agli italiani? Il direttore Inps dice no: semplificazione errata Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bisogna aumentare i flussi migratori per rimpinguare le casse dell’e garantire così le? Neanche per sogno. Lo spiega oggi Valeria Vittimberga,generale dell’, intervistata dal Messaggero. “L’immigrazione non regolamentata diventerà un problema per l’” A Umberto Mancini, che le chiede se “non sarebbe utile aumentare i flussi migratori”, Vittimberga replica chiaramente: “Credo che sia unapensare che l’aumento dei flussi migratori possa costituire una soluzione definitiva per sostenere il nostro sistema previdenziale. Questo tema deve essere affrontato con azioni pragmatiche, come quelle attuate dal Governo, per migliorare la composizione dei flussi e favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, mentre si combattono il lavoro nero e lo sfruttamento.

