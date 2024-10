Parakarate Cup International Championship l’Italia conquista sei splendide medaglie

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mestre, 7 ottobre 2024 – Sono arrivate sei scintillantidalallaCupche si è svolta a Mestre. Il prestigioso torneo anticipa, come anteprima, i Mondiali Giovanili di Karate, in programma a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre. In esso parteciperanno 41 Azzurri (leggi qui). Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte fijlkam.it L’evento ha riscosso grande successo, attirando anche l’attenzione di figure di spicco del mondo del karate: Toshihisa Nagura, Segretario Generale della WKF; Davide Benetello, Presidente del settore Karate FIJLKAM; l’ambasciatore dell’Arabia Saudita; Ruggero Vilnai, presidente del Comitato Paralimpico del Veneto. La loro presenza ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione, evidenziando l’importanza dela livello internazionale.