Monza Galliani | Nesta mai stato in discussione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Importantissimo, fondamentale, ieri c’era lo spirito giusto”. Così Adriano, ad del, all’indomani del pareggio tra i brianzoli e la Roma. “So bene che abbiamo fatto gli stessi punti di due anni fa dopo sette partite (4, n.d.r.). Pensate che dopo la partita, nello spogliatoio, ho detto questa cosa qui anche ai ragazzi. ‘Ricordatevi che due anni fa avevamo 4 punti dopo sette partite e poi ne abbiamo fatti 52, se ne fate 50 sono contento uguale'”, ha dichiarato. Poi su, il vicepresidente vicario delha ribadito la piena fiducia della società: “Fiducia assoluta, ma non per il pareggio di ieri. Una cosa assurda è quella di cambiare gli allenatori, a meno che non succedano cose drammatiche. Maiinil mister”, ha dettointercettato dai cronisti a margine dell’evento al Teatro Binario 7 “, raccontaci storie biancorosse”.