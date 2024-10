Mo: Sinistra per Israele, stop escalation, nell'area troppe sofferenze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "All'alba del 7 ottobre 2023, oltre 2000 terroristi di Hamas e della Jihad islamica penetrati nel territorio d'Israele assalirono decine di centri abitati e migliaia di persone, uccidendone 1200. Le donne furono violentate, diverse persone furono bruciate, alcuni furono freddati di fronte ai loro familiari e 250 persone furono rapite; di queste, circa 100 sono ancora prigioniere a Gaza: a loro e ai loro familiari vanno il nostro affetto e il nostro sostegno. 'Sinistra per Israele' da sempre si batte per 'due Stati per due popoli' e continuerà a farlo, sebbene oggi questo obiettivo appaia così lontano dopo il 7 ottobre e dopo un anno di guerra che ha prodotto un drammatico numero di vittime e sofferenze, a cui si aggiunge la mortale strategia di accerchiamento di Hezbollah e dell'Iran". É quanto si legge in un comunicato. Liberoquotidiano.it - Mo: Sinistra per Israele, stop escalation, nell'area troppe sofferenze Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "All'alba del 7 ottobre 2023, oltre 2000 terroristi di Hamas e della Jihad islamica penetrati nel territorio d'assalirono decine di centri abitati e migliaia di persone, uccidendone 1200. Le donne furono violentate, diverse persone furono bruciate, alcuni furono freddati di fronte ai loro familiari e 250 persone furono rapite; di queste, circa 100 sono ancora prigioniere a Gaza: a loro e ai loro familiari vanno il nostro affetto e il nostro sostegno. 'per' da sempre si batte per 'due Stati per due popoli' e continuerà a farlo, sebbene oggi questo obiettivo appaia così lontano dopo il 7 ottobre e dopo un anno di guerra che ha prodotto un drammatico numero di vittime e, a cui si aggiunge la mortale strategia di accerchiamento di Hezbollah e dell'Iran". É quanto si legge in un comunicato.

