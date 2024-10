Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo tre vittorie di fila il Milan va ko in trasferta contro la Fiorentina. Al Franchi i viola L'articolo Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo tre vittorie di fila ilva ko in trasferta contro la Fiorentina. Al Franchi i viola L'articoloko 2-1 aproviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Rossodisera.eu - Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri

Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri - Maignan non ci arriva e il Franchi esplode. Al Franchi i viola si impongono 2-1 grazie ai gol di Adli al 35? e Gudmundsson al 73?; inutile rete di Pulisic al 60? per gli ospiti. Al 22? Palladino si gioca la carta Richardson: esce Cataldi. The post Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson ... (Seriea24.it)

Fiorentina-Milan, Palladino: "Vittoria per Firenze, ce la godiamo. De Gea un fenomeno" - Li abbiamo aspettati e adesso ce li abbiamo. Abbiamo giocato da squadra, Firenze e la Fiorentina meritavano una vittoria così. Avete ritrovato Adli e Gudmundsson anche fisicamente… "Il mercato ci ha portato tanti calciatori alla fine. Io però non parlo degli arbitri, possono sbagliare come me e ... (Sport.quotidiano.net)

Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri - . Al Franchi i viola si impongono 2-1 grazie ai gol di Adli al 35' e Gudmundsson al 73'; inutile rete di Pulisic al 60' per gli ospiti. La partita passerà alla storia per i tre rigori parati, il primo […] The post Milan ko 2-1 a Firenze, Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri appeared first on ... (Lidentita.it)

Fiorentina-milan, Vittoria per firenze - La Fiorentina, guidata da mister Raffaele Palladino, ha trionfato contro il milan con un risultato di 2-1, regalando una serata di gioia ai tifosi viola. Palladino, visibilmente soddisfatto, ha elogia ...(informazione.it)

Fiorentina-milan, Gabbia amareggiato: che rimprovero alla squadra! - Il milan di Fonseca mastica amaro: Matteo Gabbia lancia un messaggio alla squadra dopo la sconfitta di firenze.(spaziomilan.it)

Fiorentina-milan, Palladino: "Vittoria per firenze, ce la godiamo. De Gea un fenomeno" - "Il primo rigorista è Gudmundsson, il secondo Moise. Gli ho detto che ci vuole anche umanità e altruismo e oggi hanno dimostrato di essere grandi uomini. Albert lo ha lasciato a Kean, dovrete ...(lanazione.it)