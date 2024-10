Mesola capolista solitario. Batte il Trebbo e va in fuga (Di lunedì 7 ottobre 2024) Trebbo 79 0 Mesola 2 Trebbo 79: Locchi, Coletti (1’ st Negrini), Zanzani, Mineo (1’ st Grande), Rubino, Bertolone, Dovesi (1’ st Corroppoli), Fabbri, Di Salvo (38’ st Carlotti), Saleh (27’ st Ganzaroli), Marchi. A disposizione: Fantini, Marata, Rana, Venzi. All.: Valtorta. Mesola: Calderoni, Telloli, Biocati (31’ pt Toffan), Minarelli, Marcolini, Guariento (5’ st Lucci), Crosara, Paganini (20’ st Cavallari), Ferro (33’ st Allegrucci), Neffati, Davo (43’ st Ferrari). A disposizione: Catalano, Leonardi, Volynets, Pattaro. All.: Cavallari. Arbitro: Casadio di Ravenna. Reti: 5’ pt Paganini (M), 48’ st Neffati (M). Note: ammoniti: Negrini (T), Toffan (M). Pesante vittoria in Trasferta per il Mesola, che passa per il risultato di 2-0 sul campo del Trebbo e va in testa da solo. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)79 079: Locchi, Coletti (1’ st Negrini), Zanzani, Mineo (1’ st Grande), Rubino, Bertolone, Dovesi (1’ st Corroppoli), Fabbri, Di Salvo (38’ st Carlotti), Saleh (27’ st Ganzaroli), Marchi. A disposizione: Fantini, Marata, Rana, Venzi. All.: Valtorta.: Calderoni, Telloli, Biocati (31’ pt Toffan), Minarelli, Marcolini, Guariento (5’ st Lucci), Crosara, Paganini (20’ st Cavallari), Ferro (33’ st Allegrucci), Neffati, Davo (43’ st Ferrari). A disposizione: Catalano, Leonardi, Volynets, Pattaro. All.: Cavallari. Arbitro: Casadio di Ravenna. Reti: 5’ pt Paganini (M), 48’ st Neffati (M). Note: ammoniti: Negrini (T), Toffan (M). Pesante vittoria in Trasferta per il, che passa per il risultato di 2-0 sul campo dele va in testa da solo.

Sport.quotidiano.net - Mesola capolista solitario. Batte il Trebbo e va in fuga

mesola capolista solitario. Batte il trebbo e va in fuga - Promozione: un gol per tempo di Paganini e Neffati per chiudere i conti. La formazione castellana legittima il successo e la posizione in classifica. (msn.com)

mesola difende la vetta col trebbo. Consandolo sfida la Valsanterno - Il mesola difenderà (ore 15.30) il primato in classifica a trebbo di Reno, una pericolante, Matteo Marcolini invita a non prendere sotto gamba l’impegno. "Finora abbiamo fatto buoni risultati, ma siam ... (ilrestodelcarlino.it)

mesola in testa, Centese e Consandolo vicine - Avvincente il duello in Promozione. La squadra del presidente Fava col rientro di Costantini ha un’arma in più. In crisi Masi e Casumaro ... (ilrestodelcarlino.it)