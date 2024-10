Maltempo, allerta gialla al nord e caldo al sud (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Maltempo continua a colpire il nord dell’Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruel Maltempo, allerta gialla al nord e caldo al sud TG2000. Tv2000.it - Maltempo, allerta gialla al nord e caldo al sud Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilcontinua a colpire ildell’Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruelalal sud TG2000.

Maltempo e disagi : al Nord è già inverno - accese le caldaie a Belluno - 160 metri, registra il manto nevoso più spesso, con oltre 40 centimetri di neve fresca. Nevicate abbondanti Non solo il Giau ha visto abbondanti nevicate: anche al Passo Falzarego, la neve ha raggiunto i 30 centimetri, mentre a Ra Valles e Casera Doana, sopra i 2. 000 metri, gli accumuli ... (Thesocialpost.it)

Maltempo - torna l’allerta al centro nord - Maltempo, torna l’allerta al centro nord. Allagamenti e smottamenti in Umbria. Nel bolognese si distribuiscono sacchi di sabbia. Cade un albero nel reatino, grave un 56enne. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Maltempo, torna l’allerta al centro nord first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Allerta meteo in Emilia-Romagna - ma non solo : disagi del maltempo in altre 11 regioni - da Nord a Sud - La prima settimana di ottobre flagellata dal maltempo soprattutto in Emilia-Romagna si chiude in miglioramento, ma il weekend parte con un'allerta meteo in 12 regioni. (Notizie.virgilio.it)