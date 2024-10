Magrini | Una bella iniezione di fiducia La piazza? Mi aspetto più entusiasmo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Una vittoria sofferta, quindi anche più": sorride, al triplice fischio, l’allenatore bianconero Lamberto(foto). Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa i bianconeri sono venuti fuori, con tutta la loro forza e la loro qualità. "Nei primi 45 minuti abbiamo girato a vuoto perché abbiamo provato a prenderli alti, ma non abbiamo i giocatori adatti a questo tipo di gioco – l’ammissione del mister –: il nostro centrocampo non ha gamba e Galligani non dà una mano in fase difensiva. Poi ho commesso l’errore di mettere Fort che onestamente è ancora sulle gambe, di Achy al momento non possiamo fare a meno. Peccato aver preso il 2-1 commettendo un errore che una squadra che vuole vincere il campionato non può concedere. Eppure, nel giocare male, abbiamo costruito diverse palle gol".