Lukaku porta fortuna all’Anderlecht con lui sugli spalti vince 3-0 | Bello tornare non vi dimenticherò mai

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Anderlecht ha vinto in campionato contro lo Standard Liegi 3-0, e a guardare il match c’era un tifoso speciale per la squadra che ha trionfato: Romelu. L’attuale attaccante del Napoli ha trascorso due stagioni nel club, dal 2009 al 2011, segnando 41 gol in 98 partite. E proprio una settimana fa l’Anderlecht lo ha celebrato con l’anniversario dei 15 anni del suo primo gol in maglia viola. Seduto, ha guardato e tifato assieme ai suoi ex tifosi No place like home. pic.twitter.com/5lERLQsFEy — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 7, 2024 Poi, si è unito alla foto di rito post-vittoria della squadra negli spogliatoi. Clasico +3. #ANDSTA pic.twitter.