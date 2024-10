Ilgiorno.it - L’auto di Francesco Capuzzo, scomparso da Basiglio il 24 settembre, ritrovata in Val d’Aosta

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Milano), 7 ottobre 2024 – È statain Valle d'Aosta l'auto di, di 33 anni, dida casa il 24. La sua Kio Rio di colore nero era chiusa e parcheggiata nel territorio comunale di Saint-Marcel, all'altezza dell'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota. La zona, a 25 chilometri da Aosta, in queste settimane di inizio autunno è poco frequentata e non è escluso che l'auto si trovasse lì già da tempo. Oggi però è stata notata e dalla targa si è risaliti al nome dell’uomo. Al momento non è emerso che in paeseconoscesse altre persone. Potrebbe aver già frequentato l'area del vallone di Saint-Marcel e delle antiche miniere in passato per svolgere delle escursioni.