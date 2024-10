La Russa, il libro di Bocchino e l’ennesimo tentativo della destra di riscrivere la storia (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Italo Bocchino ha scritto un libro che mi piacerebbe venisse, se non distribuito, adottato nelle scuole». Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, dixit. E lo ha detto intervenendo alla presentazione di Perché l’Italia è di destra, ultima fatica storico-letteraria del direttore editoriale del Secolo d’Italia, che si è tenuta tra le proteste di alcuni dipendenti alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (dopo la mostra su Tolkien e quella prossima dedicata al Futurismo, ormai sempre più una dépendance della destra governativa). Presente anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. E proprio al ministro si è rivolto il presidente del Senato: «Non è un libro di opinione ma un manuale () Mi piacerebbe che questo libro venisse distribuito nelle scuole, contro le bugie della sinistra, è un libro di verità, pensaci caro ministro (). Lettera43.it - La Russa, il libro di Bocchino e l’ennesimo tentativo della destra di riscrivere la storia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Italoha scritto unche mi piacerebbe venisse, se non distribuito, adottato nelle scuole». Ignazio La, seconda carica dello Stato, dixit. E lo ha detto intervenendo alla presentazione di Perché l’Italia è di, ultima fatica storico-letteraria del direttore editoriale del Secolo d’Italia, che si è tenuta tra le proteste di alcuni dipendenti alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (dopo la mostra su Tolkien e quella prossima dedicata al Futurismo, ormai sempre più una dépendancegovernativa). Presente anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. E proprio al ministro si è rivolto il presidente del Senato: «Non è undi opinione ma un manuale () Mi piacerebbe che questovenisse distribuito nelle scuole, contro le bugiesinistra, è undi verità, pensaci caro ministro ().

