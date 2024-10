Kvaratskhelia il rinnovo è a un vicolo cieco | cosa può sbloccare l’affare

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildi Khvichaè arrivato ad un: eccopuòcon l’attaccante georgiano Il Napoli si gode la sosta da capolista, ma non manca qualche pensiero nella testa dei tifosi in queste ore. La prestazione contro il Como dinon è stata delle migliori, sicuramente non all’altezza del suo nome. Il georgiano non ha brillato come il suo solito ed è uscito dal campo ancora una volta con un viso corrucciato e infastidito. Niente di personale con Antonio Conte, il rapporto tra i due resta buonissimo, ma il 77 è sicuramente più nervoso. Lo è per un cambio tattico al quale deve ancora ambientarsi pienamente. Lo è per le sue prestazioni non sempre al massimo, ma lo è soprattutto per i continui falli che subisce ogni partita senza essere rispettato a dovere anche dagli arbitri in campo.