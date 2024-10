Keanu Reeves debutta come pilota e va subito fuori pista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non si può di certo affermare “Buona la prima” per Keanu Reeves. L’attore ha debuttato come pilota partecipando alla Toyota Gr Cup a Indianapolis, ma non è andata benissimo. La gara per dilettanti appassionati di automobili e aspiranti piloti è costituita da due corse e nella prima Keanu Reeves è finito fuori pista per evitare lo scontro con un’altra auto. Un fuoripista che ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere importanti, visto che Keanu Reeves ne è uscito illeso e ha ripreso la gara. Conquistando un buon 25esimo posto sui 33 piloti in gara. Una curiosità: l’attore ha guidato l'auto numero 92 BRZRKR, il che rappresenta un riferimento alla graphic novel ‘The Book of Elsewhere’ che ha realizzato insieme a China Miéville. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non si può di certo affermare “Buona la prima” per. L’attore hatopartecipando alla Toyota Gr Cup a Indianapolis, ma non è andata benissimo. La gara per dilettanti appassionati di automobili e aspiranti piloti è costituita da due corse e nella primaè finitoper evitare lo scontro con un’altra auto. Unche ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere importanti, visto chene è uscito illeso e ha ripreso la gara. Conquistando un buon 25esimo posto sui 33 piloti in gara. Una curiosità: l’attore ha guidato l'auto numero 92 BRZRKR, il che rappresenta un riferimento alla graphic novel ‘The Book of Elsewhere’ che ha realizzato insieme a China Miéville.

Quotidiano.net - Keanu Reeves debutta come pilota e va subito fuori pista

Keanu Reeves pubblicizza il suo libro durante la sua prima gara automobilistica a Indianapolis (andata male) - Reeves ha guidato l’auto n. mo posto su un totale di 33 piloti. Il suo compagno di squadra era la star di “Dude Perfect” Cody Jones. 92 BRZRKR, un nome non casuale, visto che è un chiaro riferimento alla sua graphic novel, nonché debutto editoriale, The book of Elsewhere, scritto insieme a China ... (Leggi la notizia)

Keanu Reeves debutta a Indianapolis con un incidente in pista: "è stato incredibile" - Keanu Reeves, famoso per i suoi ruoli in "Matrix" e "John Wick", ha vissuto un momento di grande tensione durante il suo debutto nelle corse automobilistiche professionistiche alla Toyota GR Cup Series, tenutasi sabato all'Indianapolis Motor Speedway. Nonostante lo spavento, l'attore 60enne è ... (Leggi la notizia)

Keanu Reeves debutta come pilota professionista a Indianapolis: la sua prima gara non va come sperava - L'attore Keanu Reeves ha debuttato come pilota professionista nella tappa conclusiva della Toyota GR Cup North America sul leggendario circuito di Indianapolis: il suo esordio però non è stato quello sperato dato che nella sua prima gara ha dovuto fare i conti con un incidente.Continua a leggere . (Leggi la notizia)