Kamikaze si fa esplodere vicino l'aeroporto: morte due persone (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due cittadini cinesi sono stati uccisi e un connazionale è rimasto ferito, insieme a diverse vittime pachistane, in un attentato nella notte di ieri vicino all'aeroporto di Karachi, in Pakistan. Le autorità locali stanno indagando sull'esplosione di un ordigno artigianale diretto contro un Europa.today.it - Kamikaze si fa esplodere vicino l'aeroporto: morte due persone Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due cittadini cinesi sono stati uccisi e un connazionale è rimasto ferito, insieme a diverse vittime pachistane, in un attentato nella notte di ieriall'di Karachi, in Pakistan. Le autorità locali stanno indagando sull'esplosione di un ordigno artigianale diretto contro un

Somalia - kamikaze si fa esplodere in spiaggia a Mogadiscio : almeno 32 morti - 30 di ieri, quando uno degli assalitori si è fatto esplodere davanti al Beach View Hotel, in mezzo a una folla di persone. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. . La polizia ha anche confermato che è ... (Ilfaroonline.it)

Attentato a Mogadiscio - kamikaze si fa esplodere su una spiaggia : oltre 30 morti e più di 60 feriti - Al momento il bilancio dell'attacco è di almeno 32 morti e 63 feriti, "alcuni in modo grave", riferiscono le autorità. Continua a leggere . Attentato nella serata di venerdì 2 agosto nei pressi di un hotel su una spiaggia di Mogadiscio, capitale della Somalia, dove un kamikaze si è fatto esplodere ... (Fanpage.it)