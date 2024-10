Jesi, Judo Samurai sul podio in Germania: bronzo per Alex Ntipadem (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 7 ottobre 2024 – Al via il progetto “Sport-Inclusione-Judo” organizzato dalla Judo Samurai Jesi alla palestra di Staffolo, un programma che prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze diversamente abili o con difficoltà psico-sociali. Le lezioni di Judo adattato si protrarranno fino a maggio prossimo con cadenza bisettimanale e saranno condotte dai tecnici della Judo Samurai. “Il Judo – spiegano dalla società pluripremiata di Jesi - è una disciplina sportiva che si presta molto bene per questi ragazzi: il contatto fisico e la relazione che si instaura tra loro e con i Tecnici e con i normodotati fa sì che vengano stimolate tutte le componenti di uno sviluppo psicologico che li aiuterà nella vita normale al di fuori della palestra. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Ancona), 7 ottobre 2024 – Al via il progetto “Sport-Inclusione-” organizzato dallaalla palestra di Staffolo, un programma che prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze diversamente abili o con difficoltà psico-sociali. Le lezioni diadattato si protrarranno fino a maggio prossimo con cadenza bisettimanale e saranno condotte dai tecnici della. “Il– spiegano dalla società pluripremiata di- è una disciplina sportiva che si presta molto bene per questi ragazzi: il contatto fisico e la relazione che si instaura tra loro e con i Tecnici e con i normodotati fa sì che vengano stimolate tutte le componenti di uno sviluppo psicologico che li aiuterà nella vita normale al di fuori della palestra.

Ilrestodelcarlino.it - Jesi, Judo Samurai sul podio in Germania: bronzo per Alex Ntipadem

Judo / Samurai Jesi, terzo posto per Alex Ntipadem a Lipsia - Da rimarcare anche gli apprezzamenti ricevuti dal Presidente del Judo Club Lipzig per il comportamento dei nostri atleti e la stima guadagnata nella gara, stage e inziative collaterali che hanno caratterizzato la tre giorni di trasferta in Germania. La Presidente Paola Paradisi della Judo ... (Leggi la notizia)

Jesi / Judo, Bitri Klajdi ai campionati Balcanici 2024 - Bitri Klajdi non è solo una grande agonista, ma è anche uno dei tecnici del settore giovanile della Judo Samurai, ed insegna la disciplina ai piccoli e piccolissimi alla Palestra di Judo al Palasport di Jesi. Bitri Klajdi Tesserato con la locale Judo Samurai Jesi, Bitri Klajdi ha superato i ... (Leggi la notizia)