Inter, abbondante riposo per i NON ‘Nazionali’: la strategia di Inzaghi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino, Inzaghi ha deciso di concedere tre giorni e mezzo di riposo ai giocatori dell’Inter che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Questa decisione è parte di una strategia ben precisa: gestire le forze della squadra in vista di un periodo denso di impegni. riposo – La scelta di Simone Inzaghi di dare un ampio periodo di riposo ai suoi giocatori è significativa, considerando la durezza del calendario che attende l’Inter. Il ciclo di partite che inizia con la Roma richiederà ai nerazzurri un altissimo livello di intensità. La partita contro la Roma sarà una sfida chiave per mantenere la vetta della classifica, mentre il match contro lo Young Boys sarà fondamentale per confermare il buon inizio in Champions League. Inter-news.it - Inter, abbondante riposo per i NON ‘Nazionali’: la strategia di Inzaghi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino,ha deciso di concedere tre giorni e mezzo diai giocatori dell’che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Questa decisione è parte di unaben precisa: gestire le forze della squadra in vista di un periodo denso di impegni.– La scelta di Simonedi dare un ampio periodo diai suoi giocatori è significativa, considerando la durezza del calendario che attende l’. Il ciclo di partite che inizia con la Roma richiederà ai nerazzurri un altissimo livello di intensità. La partita contro la Roma sarà una sfida chiave per mantenere la vetta della classifica, mentre il match contro lo Young Boys sarà fondamentale per confermare il buon inizio in Champions League.

