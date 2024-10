Il Signor Vattelappesca in scena all'Abeliano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue la rassegna ACTOR al Festival multidisciplinare MASCHERE D'OLIVO del Teatro Abeliano Sabato 19 ottobre alle h. 21e Domenica 20 ottobre alle h. 18IL Signor Vattelappescadi Sergio Vespertinoregia e interpretazione di Sergio Vespertinoproduzione Agricantus Società Cooperativa Baritoday.it - Il Signor Vattelappesca in scena all'Abeliano Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue la rassegna ACTOR al Festival multidisciplinare MASCHERE D'OLIVO del TeatroSabato 19 ottobre alle h. 21e Domenica 20 ottobre alle h. 18ILdi Sergio Vespertinoregia e interpretazione di Sergio Vespertinoproduzione Agricantus Società Cooperativa

