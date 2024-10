Agi.it - Il papà scappa negli Usa con il figlio di 7 mesi. La Farnesina conferma ricerche in California e Arizona

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del sostegno di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan". Sono le parole, che una mamma della penisola sorrentina, Claudia Ciampa, ha scritto al ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiedendo un intervento immediato dellaper riportare in Italia il, sottrattole dall'ex compagno statunitense lo scorso 30 agosto durante una vacanza in Puglia. Secondo quanto denunciato dalla donna, il bambino, di appena sette, sarebbe stato portatoStati Uniti dal padre Eric Howard Nichols. Ethan, nato a Cincinnati ma residente a Piano di Sorrento, ha la doppia cittadinanza, italiana e americana, e da oltre 40 giorni si trova in una localita' segreta, lontano dalla madre che ancora lo allattava.