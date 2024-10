I concessionari Stellantis a Ue, 'rinviare su emissioni' (Di lunedì 7 ottobre 2024) I concessionari di Stellantis scendono in campo per chiedere alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di spostare al 2027 l'entrata in vigore dei limiti Ue sulle emissioni auto, che dall'anno prossimo scenderanno a 95 gCO2/km. Una richiesta analoga è arrivata nei giorni scorsi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, presieduta da Luca De Meo, mentre ha espresso la sua contrarietà l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idiscendono in campo per chiedere alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di spostare al 2027 l'entrata in vigore dei limiti Ue sulleauto, che dall'anno prossimo scenderanno a 95 gCO2/km. Una richiesta analoga è arrivata nei giorni scorsi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, presieduta da Luca De Meo, mentre ha espresso la sua contrarietà l'amministratore delegato di, Carlos Tavares.

