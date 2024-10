Halo Infinite, trailer gameplay con la data di uscita di Helljumpers, modalità stile Helldivers 2 (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Forge Falcons ha annunciato con un trailer gameplay la data di uscita di Helljumpers, la modalità di Halo Infinite che ricorda fortemente Helldivers 2, realizzata attraverso la Forgia del gioco di Halo Studios e pronta a debuttare all’interno del gioco dalla giornata del 25 Settembre 2024. Precisiamo immediatamente che Helljumpers è sviluppata da The Forge Falcons, un team di modder che ha deciso di mettersi al lavoro su questa nuova modalità in arrivo all’interno dell’ultimo capitolo del franchise con protagonista Master Chief in modo totalmente gratuito. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, questa importante novità verrà resa disponibile nella giornata del 25 ottobre 2024, consentendo in questo modo a tutti gli Spartan di prendere parte ad intense ed avvincenti scontri PvE in compagnia dei propri amici. Game-experience.it - Halo Infinite, trailer gameplay con la data di uscita di Helljumpers, modalità stile Helldivers 2 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Forge Falcons ha annunciato con unladidi, ladiche ricorda fortemente2, realizzata attraverso la Forgia del gioco diStudios e pronta a debuttare all’interno del gioco dalla giornata del 25 Settembre 2024. Precisiamo immediatamente cheè sviluppata da The Forge Falcons, un team di modder che ha deciso di mettersi al lavoro su questa nuovain arrivo all’interno dell’ultimo capitolo del franchise con protagonista Master Chief in modo totalmente gratuito. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, questa importante novità verrà resa disponibile nella giornata del 25 ottobre 2024, consentendo in questo modo a tutti gli Spartan di prendere parte ad intense ed avvincenti scontri PvE in compagnia dei propri amici.

