Guerini | Siamo noi l’Europa dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “noi,di”. Così Giuseppe, presidente di CECOP-CICOPA, la confederazione europea delle cooperative industriali di servizi e delle cooperative sociali, invita ad allargare gli orizzonti per guardare oltre i confini nazionali ed essere competitivi su scala mondiale., bergamasco, ha acquisito una lunga esperienza nella massima rappresentanza della cooperazione in Europa: lo abbiamo intervistato chiedendogli di tracciare una panoramica su questo settore molto ampio e di delineare le prospettive per il prossimo futuro. Che ricadute ha questa esperienza sul territorio? La prima considerazione che bisogna fare è cheinseriti in un contesto dove non è più possibile continuare a pensare cherappresenti l’estero. (Bergamonews.it)