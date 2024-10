Giornate Fai d’autunno: un weekend per scoprire luoghi inaccessibili in Abruzzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà sabato 12 e domenica 13 l’attesissima tredicesima edizione delle Giornate Fai d’autunno 2024. Un evento nazionale al quale sarà possibile partecipare e visitare, a contributo libero, 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 360 città d’Italia, anche in Abruzzo. Nella nostra regione Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si terrà sabato 12 e domenica 13 l’attesissima tredicesima edizione delleFai2024. Un evento nazionale al quale sarà possibile partecipare e visitare, a contributo libero, 700o poco valorizzati in 360 città d’Italia, anche in. Nella nostra regione

Ilpescara.it - Giornate Fai d’autunno: un weekend per scoprire luoghi inaccessibili in Abruzzo

