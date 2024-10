Festival Nazionale dell' Economia Civile | i Comuni Ambasciatori 2024

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) - Le amministrazioni locali e le forme di collaborazione tra pubblico e terzo settore sono tornate protagoniste alla 6ª edizione delche si è tenuto Firenze. Nel corsoa kermesse sono stati assegnati i riconoscimenti diaiche hanno integrato i principiall'internoe loro programmazioni e pianificazioni strategiche assieme a quello per i migliori progetti di amministrazione condivisa. 7 ottobre. Promuovendo valori come la centralitàe persone e'ambiente, la creazione e il rafforzamentotà e la rigenerazione dei territori per il bene comune, per l'edizionesono stati selezionati idi Andria e Villanovaforru con due progettualità innovative e attente all'impatto generato.