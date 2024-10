Faraone torna ad attaccare Schifani: "E' troppo preso da sé, per lui tutto è un'offesa personale" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "L’emergenza idrica in Sicilia? Schifani è troppo preso da sé, prende tutto come un'offesa personale". Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite di Rai Radio1, torna ad attaccare il presidente della Regione Renato Schifani. Lo fa dopo che il centrodestra ha chiesto un rimpasto Palermotoday.it - Faraone torna ad attaccare Schifani: "E' troppo preso da sé, per lui tutto è un'offesa personale" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "L’emergenza idrica in Sicilia?da sé, prendecome un'". Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite di Rai Radio1,adil presidente della Regione Renato. Lo fa dopo che il centrodestra ha chiesto un rimpasto

