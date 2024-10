E’ un Milan senza rigore. Bis di errori dal dischetto. L’Ex Adli ferma Fonseca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due rigori parati da super De Gea e un paio di gol capolavoro, il primo di Adli e il secondo di Gudmundsson consegnano a Firenze la prima Fiorentina bella e concreta. Ci volevano cuore e grinta per confezionare il successo sul Milan, prima big transitata dal Franchi: ingredienti, questi, che allenatore e squadra, questa volta hanno saputo miscelare bene. Il Milan? Forse si è presentato alla sfida con i viola peccando un po’ di superficialità. La qualità di gioco di Fonseca, specie fino al gol subito da Adli è stata col freno a mano tirato. Leao non era in serata e a parte una botta dalla distanza ha sofferto l’uno contro uno della difesa della Fiorentina. Poi, certo, non sfruttare una doppia occasione dal dischetto è un qualcosa che pesa come un macigno sul finale di un match complicato più del previsto. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Due rigori parati da super De Gea e un paio di gol capolavoro, il primo die il secondo di Gudmundsson consegnano a Firenze la prima Fiorentina bella e concreta. Ci volevano cuore e grinta per confezionare il successo sul, prima big transitata dal Franchi: ingredienti, questi, che allenatore e squadra, questa volta hanno saputo miscelare bene. Il? Forse si è presentato alla sfida con i viola peccando un po’ di superficialità. La qualità di gioco di, specie fino al gol subito daè stata col freno a mano tirato. Leao non era in serata e a parte una botta dalla distanza ha sofferto l’uno contro uno della difesa della Fiorentina. Poi, certo, non sfruttare una doppia occasione dalè un qualcosa che pesa come un macigno sul finale di un match complicato più del previsto.

Sport.quotidiano.net - E’ un Milan senza rigore. Bis di errori dal dischetto. L’Ex Adli ferma Fonseca

