Domani il ritiro ufficiale di Andres Iniesta | i commenti di Guardiola e del Bosque

Domani, martedì 8 ottobre, si chiuderà ufficialmente la carriera da calciatore di Andres Iniesta. All'età di 40 anni, dopo una carriera memorabile al Barcellona e gli ultimi anni tra Vissel Kobe ed Emirates, la leggenda del calcio spagnolo ha pubblicato un video su Instagram in attesa del ritiro ufficiale. Alcuni dei suoi allenatori hanno risposto con dei video. Pep Guardiola tra questi: "Uno dei giocatori più talentuosi che ho visto. Quando avevamo un punto dopo due giornate lui mi ha detto che eravamo sulla strada giusta e così è stato. Mi ha dato le forze per continuare a credere nel Barcellona". "Vincevamo 5-1 fuori casa nel derby contro l'Espanyol. Nonostante la rivalità, quando è uscito ha ricevuto una standing ovation. Credo sia l'immagine migliore per descrivere Iniesta", il commento di Vicente del Bosque, commissario tecnico della Spagna campione del mondo nel 2010.

