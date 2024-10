Dino Zoff: “Caprile ha fatto bene col Napoli, il gol del Como non era parabile” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex CT della Nazionale analizza le sfide del Napoli tornando anche alla sfida col Como e alla performance di Caprile. In un’intervista esclusiva su “1 Football Club”, programma di punta di 1 Station Radio, l’icona del calcio italiano Dino Zoff ha condiviso le sue impressioni sull’attuale situazione della Serie A, toccando temi caldi come il Napoli, le prestazioni di Dusan Vlahovi? e le performance del giovane portiere del Napoli, Elia Caprile. Il Napoli, Caprile e le speranze di scudetto Zoff ha risposto alla domanda se il Napoli possa sognare di riconquistare lo scudetto: “Non è questione di Napoli, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe. Napolipiu.com - Dino Zoff: “Caprile ha fatto bene col Napoli, il gol del Como non era parabile” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex CT della Nazionale analizza le sfide deltornando anche alla sfida cole alla performance di. In un’intervista esclusiva su “1 Football Club”, programma di punta di 1 Station Radio, l’icona del calcio italianoha condiviso le sue impressioni sull’attuale situazione della Serie A, toccando temi caldi come il, le prestazioni di Dusan Vlahovi? e le performance del giovane portiere del, Elia. Ile le speranze di scudettoha risposto alla domanda se ilpossa sognare di riconquistare lo scudetto: “Non è questione di, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe.

