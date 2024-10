Dal sole alla pioggia: perturbazione in arrivo a metà settimana, poi tempo stabile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Che settimana sarà sul fronte meteo per la Puglia e per il Barese? Dopo un inizio soleggiato, una perturbazione è attesa da metà settimana, ma con un rapido passaggio."In settimana - spiega l'esperta di 3bmeteo.com, Lucia Drago Pitura - sono previste due forti perturbazioni atlantiche Baritoday.it - Dal sole alla pioggia: perturbazione in arrivo a metà settimana, poi tempo stabile Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Chesarà sul fronte meteo per la Puglia e per il Barese? Dopo un inizioggiato, unaè attesa da, ma con un rapido passaggio."In- spiega l'esperta di 3bmeteo.com, Lucia Drago Pitura - sono previste due forti perturbazioni atlantiche

Nuova perturbazione in arrivo : un'altra settimana di pioggia - . com Edoardo Ferrara che spiega - “una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì. . Coinvolto. L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il meteorologo ... (Pordenonetoday.it)

Meteo Piemonte - le previsioni della settimana : "Peggiora giovedì per il transito di una perturbazione" - Un vortice in movimento dal Mare del Nord verso il Centro Europa influenzerà il tempo sul Piemonte nei primi giorni della settimana, con una serie di deboli fronti che scorreranno sulla regione portando annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, ma anche qualche debole pioggia tra martedì 1. ... (Torinotoday.it)

Nuova perturbazione in settimana. Da giovedì calo delle temperature nell'Aretino - "Dopo un avvio di settimana stabile e perlopiù soleggiato - spiega il meteorologo Francesco Costa di 3BMeteo.com - è attesa maggiore variabilità fra martedì e mercoledì sulla regione Toscana, complice l’ingresso di correnti umide occidentali foriere di un diffuso incremento della copertura... (Arezzonotizie.it)