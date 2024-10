Dà fuoco alla moglie in macchina, lei scappa ma lui la finisce a mani nude (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, un uomo di 65 anni di Gravina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della moglie, Maria Arcangela Turturo, in un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale. L’orribile delitto è avvenuto ieri e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco all’auto in cui si trovava la moglie, prima di commettere il brutale gesto che ha portato alla sua morte. Il provvedimento di fermo è stato firmato dalla pm Ileana Ramundo e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, a seguito di un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile di Bari e dagli agenti del commissariato di Gravina. Una tragedia premeditata? Secondo le accuse mosse contro Lacarpia, l’uomo avrebbe dato fuoco alla Fiat Panda con la moglie all’interno. Nonostante le fiamme e le ustioni, Maria Arcangela Turturo è riuscita a uscire dall’auto e ha tentato disperatamente di fuggire. Thesocialpost.it - Dà fuoco alla moglie in macchina, lei scappa ma lui la finisce a mani nude Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, un uomo di 65 anni di Gravina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio della, Maria Arcangela Turturo, in un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale. L’orribile delitto è avvenuto ieri e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe appiccato ilall’auto in cui si trovava la, prima di commettere il brutale gesto che ha portatosua morte. Il provvedimento di fermo è stato firmato dpm Ileana Ramundo e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, a seguito di un’indagine lampo condotta dSquadra Mobile di Bari e dagli agenti del commissariato di Gravina. Una tragedia premeditata? Secondo le accuse mosse contro Lacarpia, l’uomo avrebbe datoFiat Panda con laall’interno. Nonostante le fiamme e le ustioni, Maria Arcangela Turturo è riuscita a uscire dall’auto e ha tentato disperatamente di fuggire.

