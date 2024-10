Cosa sono gli FGPA e come si programmano

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Probabilmente ne avrete sentito parlare: gli, acronimo di Field Programmable Gate Array,dispositivi elettronici programmabili utili per poter configurare la struttura interna così da andare ad eseguire operazioni e algoritmi in modo specifico. La loro natura configurabile li rende utilizzabili in tante tipologie di applicazioni, mostrando tra le qualità una grande flessibilità . Chiaramente è bene affidarsi ad esperti del settoreVT100.srl per effettuare una programmazionein linea con le proprie aspettative e necessità .sapere sugli FPGA efunzionano Partiamo dalle basi: com’è composto un FPGA? Vengono collegati tra loro una matrice e alcuni blocchi logici programmabili utilizzando una rete di interconnessioni configurabili.