Conte ha un piano per Neres | spunta un nuovo ruolo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)pronto per undiverso,studia nuove soluzioni tattiche Il Napoli di Antoniosta dominando questo inizio di stagione, e tra i protagonisti di questa cavalcata c’è David. L’attaccante brasiliano, ogni volta chiamato in causa, ha dimostrato di essere decisivo e di avere tutte le carte in regola per diventare presto un titolare fisso nella formazione azzurra.a sinistra: un’alternativa per far riposare Kvara Con la sosta per le Nazionali, Antoniosta valutando nuove opzioni tattiche per sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. Una delle soluzioni che potrebbe presto vedere il campo riguarda proprio, con la possibilità di schierarlo sulla fascia sinistra, nelsolitamente occupato da Kvaratskhelia.