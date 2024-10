Commemorazione del 7 ottobre, Donzelli (FdI): "A distanza di un anno troppi distinguo" (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2024 "Oggi è la giornata in cui dobbiamo ricordarci di combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e di dare solidarietà a Israele. Un anno fa eravamo tutti al fianco di Israele, oggi invece ci sono troppo distinguo. Addirittura c'è chi vorrebbe invitare amici di Hamas alla Camera. Dobbiamo condannare Hamas, difendere il diritto di Israele ad esister e dobbiamo chiedere la liberazione degli ostaggi e la pace in Medio Oriente" così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, a margine della Commemorazione dell'attacco del 7 ottobre presso il Tempio Maggiore di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Commemorazione del 7 ottobre, Donzelli (FdI): "A distanza di un anno troppi distinguo" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 072024 "Oggi è la giornata in cui dobbiamo ricordarci di combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e di dare solidarietà a Israele. Unfa eravamo tutti al fianco di Israele, oggi invece ci sono troppo. Addirittura c'è chi vorrebbe invitare amici di Hamas alla Camera. Dobbiamo condannare Hamas, difendere il diritto di Israele ad esister e dobbiamo chiedere la liberazione degli ostaggi e la pace in Medio Oriente" così Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, a margine delladell'attacco del 7presso il Tempio Maggiore di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

