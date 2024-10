Coinvolto in un drammatico incidente sabato notte lungo la Migliara 53: non ce l’ha fatta nonno Norberto. Aveva 75 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta Norberto Pizzoni, un uomo di 75 anni originario di Foligno, rimasto Coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sulla Migliara 53. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone. Pizzoni era giunto nella zona del territorio pontino in compagnia di un amico, partito dalla zona del litorale romano, con l’intenzione di trascorrere una giornata di caccia. Quella che doveva essere una giornata all’aperto si è però trasformata in tragedia nella tarda mattinata, quando è avvenuto il terribile scontro. La Dinamica dello Scontro: Un Autocarro e una Vecchia Fiat Panda Il drammatico incidente ha Coinvolto la vecchia Fiat Panda su cui viaggiavano Pizzoni, l’amico e due cani, e un autocarro che stava percorrendo la Migliara 53. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto, l’autocarro procedeva a velocità sostenuta. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non cePizzoni, un uomo di 75originario di Foligno, rimastonel tragicostradale avvenutosulla53. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone. Pizzoni era giunto nella zona del territorio pontino in compagnia di un amico, partito dalla zona del litorale romano, con l’intenzione di trascorrere una giornata di caccia. Quella che doveva essere una giornata all’aperto si è però trasformata in tragedia nella tarda mattinata, quando è avvenuto il terribile scontro. La Dinamica dello Scontro: Un Autocarro e una Vecchia Fiat Panda Ilhala vecchia Fiat Panda su cui viaggiavano Pizzoni, l’amico e due cani, e un autocarro che stava percorrendo la53. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto, l’autocarro procedeva a velocità sostenuta.

